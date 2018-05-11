Между Кишинёвом и румынской Констанцей собираются запустить сезонный авиарейс

Между Кишинёвом и румынской Констанцей собираются запустить сезонный авиарейс

Он будет курсировать, начиная с 1 июля, не менее 3-х раз в неделю в течение всего лета.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщил директор Аэропорта Михаил Когылничану Богдан Артаджеа, передаёт tv8.md. Он отметил, что маршрут будет действовать только в летний период, а цены на билеты пока не установлены.

– Мы пока не знаем, сколько будут стоить билеты. Только вчера мы утвердили это партнёрство. Это будет только в летний период. Но если будет пользоваться спросом, то, возможно, продлим этот курс, – сказал директор аэропорта.

Стоит отметить, что в настоящее время, с Международного аэропорта им. Михаила Когэлничану осуществляются рейсы в Стамбул, Лондон, Брюссель, Милан, Париж и Таллин.

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