Метёт по всей стране: ситуация на дорогах

По данным Государственной гидрометеорологической службы, во всех регионах страны ожидаются осадки в виде снега, однако на национальных дорогах проблем с движением нет. Об этом сообщил начальник Оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Серджиу Кэпэцинэ.

По его словам, наибольшее количество снега выпало в северных районах страны. Для расчистки дорог были выделены 71 транспортная единица, а на участках работают 156 дорожных рабочих. Кроме того, было израсходовано более 90 тонн противоскользящего материала, пишет tv8.md.

Глава Государственной дорожной администрации также напомнил водителям о необходимости оборудовать транспортные средства в соответствии с правилами дорожного движения в зимний период.