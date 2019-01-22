Метёт по всей Молдове: водителей призывают быть максимально внимательными

Метёт по всей Молдове: водителей призывают быть максимально внимательными

На всей территории страны идет снег, однако движение осуществляется без каких-либо проблем. Патрульные экипажи сопровождают специализированную технику, которая занимается расчисткой трасс и распространением противоскользящего материала. 

В данной связи НИП призывает водителей не останавливаться на трассах, по которым передвигается общественный транспорт, для того, чтобы позволить снегоуборочной технике оперативно реагировать, а также для того, чтобы не мешать дорожному движению. В ситуации, когда вы рискуете оказаться заблокированными на дороге, следует не продолжать движение, а временно заночевать в ближайших населенных пунктах.

На данный момент на территории страны работают 64 мобильных экипажа и 128 патрульных инспекторов.

 

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