Метеорологи предупреждают: Молдову вновь накроют снегопады, осадки будут идти 6 дней подряд

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Начиная с завтрашнего дня, в Молдову возвращаются осадки в виде снега с дождем и снега. Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, осадки будут идти 6 дней подряд, в особенности на севере Молдовы.

Так, завтра, 23 января, на севере и в центре республики будет идти снег, а на юге – дождь со снегом. В четверг, пятницу и субботу на севере продолжится снегопад, а в центре и на юге ожидается дождь со снегом. В воскресенье в центре Молдовы осадков не будет, а на юге продолжится дождь со снегом. На севере снег обещают вплоть до следующего вторника.

Температура воздуха опустится до -10 градусов ночью на севере Молдовы, до -8 в центре и до -6 на юге. Днем ожидаются плюсовые температуры: до +3 на севере, до +4 в центре и до +5 на юге.