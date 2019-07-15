Метеорологи объявили жёлтый уровень атмосферной нестабильности по всей стране

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Государственная гидрометеорологическая служба выпустила предупреждение об атмосферной нестабильности до вторника, 16 июля.

По данным метеорологов, в течение указанного периода ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В течение последующих суток сохранится прохладная погода, передаёт moldpres.md. Завтра днём максимальные температуры составят 25-27 градусов тепла, а ночью – 13-15 градусов.

До завтра остаётся в силе и предупреждение о локальных подтоплениях. В этой связи гидрологи просят местные власти и экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища, проверить состояние плотин, мостов и водоотводов.