Метеорологи объявили жёлтый уровень атмосферной нестабильности по всей стране

Метеорологи объявили жёлтый уровень атмосферной нестабильности по всей стране

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила предупреждение об атмосферной нестабильности до вторника, 16 июля.

По данным метеорологов, в течение указанного периода ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В течение последующих суток сохранится прохладная погода, передаёт moldpres.md. Завтра днём максимальные температуры составят 25-27 градусов тепла, а ночью – 13-15 градусов.

До завтра остаётся в силе и предупреждение о локальных подтоплениях. В этой связи гидрологи просят местные власти и экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища, проверить состояние плотин, мостов и водоотводов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md