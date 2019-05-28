Метеорологи объявили о “жёлтом коде” в связи с сильным ветром

Метеорологи объявили о “жёлтом коде” в связи с сильным ветром

Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” по всей стране из-за усиления ветра.

Предупреждение вступает в силу в 12:00 и продлится до 23:00, пишет publika.md. Предполагается, что в некоторых районах порывы юго-восточного ветра будут достигать 50-70 км/ч.

Рекомендации в случае “жёлтого кода”:

  • старайтесь не приближаться к деревьям;
  • обходите упавшие электрические кабели;
  • не паркуйте автомобили возле деревьев, которые могут от ветра упасть;
  • не разводите огонь на открытом воздухе.
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