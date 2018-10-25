Метеорологи объявили новый желтый код в связи с ветром

Государственная гидрометеорологическая служба вынесла на четверг, 25 октября, новый желтый код в связи с ветром. Так, в течение всего дня порывы ветра составят до 15-20 метров в секунду.

В то же время существенно похолодает. Так, на севере термометры покажут от +7 до +10 градусов днем и от +3 до +6 ночью. В центре страны от +8 до +11 днем и от +4 до +7 ночью. На юге от +9 до +12 днем и от +5 до +8 ночью.

Кроме того, в центре и на севере Молдовы ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление будет пониженным.