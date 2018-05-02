Метаморфозы забора у молдавского парламента: спустя 5 месяцев после внезапного начала его строительства его так же внезапно сняли (ФОТО)

Основание забора вокруг здания парламента было снесено группой рабочих всего спустя пять месяцев после того, как оно было залито. Причина, по которой внезапно начавшееся строительство забора было так же внезапно остановлено, пока не известна, сообщает tv8.md.

Источник направил в адрес Министерства экономики и инфраструктуры запрос с просьбой пояснить причины разрушения фундамента забора, а также ответить на вопросы, кто осуществлял его строительство и за чей счет будут покрыты расходы на произведенные до сих пор работы.

Следует отметить, что в конце ноября прошлого года было начато строительство забора вокруг здания законодательного органа. Планировалось, что его высота составит 2,5 метра, а длина – 240 метров.