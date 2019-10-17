Местные выборы: ЦИК весь день будет информировать граждан о ходе голосования, а после закрытия участков – о первых результатах

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Центральная избирательная комиссия информирует, что в день всеобщих местных и новых парламентских выборов по некоторым избирательным округам будут организованы брифинги для прессы с участием членов комиссии в 08.00, 13:00, 18:00, 22:00 и в 00:00. Кроме того, специально для выборов было разработано приложение, посредством которого можно будет увидеть последние данные о явке, а также первые результаты голосования сразу после закрытия участков. Из соображений безопасности ссылка на это приложение станет активной утром в день выборов.

Кроме того, в понедельник, 21 октября, в 15.00 ЦИК проведет отдельный брифинг, на котором представит предварительные результаты выборов. По необходимости, будут проведены дополнительные брифинги и выпущены пресс-релизы.

20 октября “Аргументы и факты в Молдове” будут активно освещать ход голосования и первые результаты выборов. Следите за нашим сайтом в режиме лайв!