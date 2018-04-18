Местные органы власти будут штрафовать за нарушение чистоты

Соответствующая инициатива, которая предполагает поправки в Кодекс о правонарушениях, была одобрена сегодня Комиссией по правам человека и межэтническим отношениям.

Как сообщает пресс-служба парламента, в связи с нововведениями заключать протоколы о правонарушениях смогут мэры, их заместители, главный архитектор, начальники и их заместители всех отделов местного публичного управления, а также главные специалисты и их координаторы, назначенные мэрами населённых пунктов.

Далее эти протоколы попадают на стол административной комиссии и в судебные инстанции. Согласно проекту, за порядком будут следить инспекторы по охране окружающей среды и представители мэрий.

Стоит отметить, что Кодекс о правонарушениях предусматривает целый ряд санкций за нарушение правил обеспечения чистоты в городских и сельских населённых пунктах. Так, за подобное нарушение физическому лицу налагается штраф в размере до 1,8 тысяч леев или неоплачиваемый общественный труд, а для юридических лиц штраф составляет до 9 тысяч леев.