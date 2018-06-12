Места хватит всем: народные избранники смогут вместить свои машины на парковке за 1 миллион 700 тысяч леев

Депутатам негде было парковать свои машины, поэтому власти решили выделить из государственного бюджета более 1 миллиона 700 тысяч леев на благоустройство стоянки.

Министерство экономики в ответ на многочисленные запросы по этому поводу сообщило, что проект парковки, которая сейчас строится прямо под окнами здания с офисами депутатов, предполагает продолжение уже имеющейся зоны стоянки, пишет protv.md. Новая стоянка площадью 2 700 квадратных метров, строительство которой должно завершиться уже через месяц, будет вмещать 68 автомобилей. Кроме этого, депутаты смогут оставлять свои автомобили и на уже имеющейся парковке.

Стоит отметить, что для строительства новой парковки были вырублены все деревья и уничтожены зелёные насаждения на этой территории. А часть фундамента будущего забора вокруг парламента была разрушена.