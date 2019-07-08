Месть приёмного сына: молодой человек пытался убить отчима за то, что он отказался от него

Месть приёмного сына: молодой человек пытался убить отчима за то, что он отказался от него

Парень попросил товарища помочь ему в убийстве отчима, который отказался от него, когда ему было 14 лет. Однако парни в возрасте 18 и 19 лет не завершили «дело» – им помешали сотрудники полиции, а жертве чудом удалось уцелеть.

По данным полиции, инцидент произошёл вчера, 7 июля, в городе Яргара Леовского района. Молодые люди проникли в дом 70-летнего старика, избили его, а затем посадили в машину и отправились в сторону села Борогань, чтобы там завершить начатое и избавиться от тела, передаёт protv.md.

По дороге в село они попали в аварию, а когда заметили приближающуюся машину полицейских, сбежали, оставив жертву в багажнике. Правоохранителям удалось задержать беглецов. В кармане одного из них был найден охотничий нож, а в автомобиле – две лопаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.

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