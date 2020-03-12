Меры борьбы с коронавирусом на границе и правильное заполнение эпидемкарт показали в специальном ролике (ВИДЕО)

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Пограничная полиция записала видеоролик, в котором говорится о мерах, предпринимаемых в борьбе с распространением с COVID-19, а также представлена информация о том, как заполнять эпидемиологические анкеты на въезде в страну.

Ведомство сообщает, что на всех контрольно-пропускных пунктах предпринимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа.

– При въезде в Республику Молдова для всех граждан, прибывающих из стран с высоким риском распространения COVID-19, индивидуальная эпидемиологическая запись является обязательной. Нужно указать личные и контактные данные, а также историю путешествий. Правильное указание информации в этих анкетах позволит медицинскому персоналу следить за вашим здоровьем, а также получать дополнительные рекомендации о личной защите от COVID-19, – отмечает Пограничная полиция.