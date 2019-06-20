Меры безопасности: столичная полиция просит граждан соблюдать правила поведения на воде

Меры безопасности: столичная полиция просит граждан соблюдать правила поведения на воде

В летний сезон растёт количество людей, которые предпочитают проводить свободное время возле водоёмов. При этом гражданам важно понимать, какие риски им грозят, если они купаются в запрещённых местах.

Так, минувшим днём, сотрудники полиции и спасатели расследовали 2 случая утопления в водохранилищах столицы. Сотрудники полиции сектора Центр получили информацию о мужчине, утонувшем в озере парка “Валя Морилор”. На месте происшествия было установлено, что 32-летняя жертва со знакомым отправилась купаться, однако в какой-то момент мужчина не смог выплыть. Спасатели вытащили утопающего из воды, однако врачам спасти мужчину не удалось.

Во втором случае сотрудники полиции сектора Буюканы получили информацию о том, что в парке “Ла Извор” молодой человек также утонул в озере. Погибшим оказался 21-летний житель Шолданештского района, который отправился на озеро с друзьями.

В обоих случаях было установлено, что мужчины перед купанием распивали алкогольные напитки.

В связи с произошедшим столичная полиция рекомендует гражданам:

  • Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться поздним вечером или ночью;
  • Купаться только в местах, специально для этого предназначенных;
  • Всегда соблюдать рекомендации спасателей/администраторов мест отдыха;
  • Избегать купания в водоёмах с крутыми берегами и сильным течением;
  • Не заходить в холодную воду после того, как провели много времени на солнце.
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