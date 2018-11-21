Меру пресечения в виде обязательства не покидать страну предложат налагать максимум на 12 месяцев

Меру пресечения в виде обязательства не покидать страну предложат налагать максимум на 12 месяцев

Мера пресечения в виде обязательства не покидать страну или местность возможно будет налагаться не больше, чем на 12 месяцев для обвиняемых в совершении лёгких и тяжких преступлений, которые наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.

Новые положения содержатся в проекте поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, пишет agora.md. Данная инициатива была рассмотрена сегодня юридической комиссией, которая предложит законопроект на утверждение в парламенте.

Кроме этого, превентивные меры могут также быть назначены на срок не более 24 месяцев для обвиняемых в совершении тяжких преступлений, которые наказываются лишением свободы на срок от 12 лет.

В случае с подозреваемыми, максимальная продолжительность подписки о невыезде не может превышать максимального срока, когда лицо находится в качестве подозреваемого. Согласно уголовно-процессуальному кодексу этот срок не может превышать 3 месяцев или 6, в случае, если прокурор продлил срок статуса подозреваемого.

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