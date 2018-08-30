Мертвецки пьяный скутерист «восьмёрками» кружил по Кишиневу и был уверен, что не нарушает закон (ВИДЕО)

Сотрудники Нацинспектората патрулирования остановили водителя скутера, который хаотично двигался по дороге, перестраиваясь с одной полосы на другую. Оказалось, что он находился под воздействием алкоголя.

Инцидент случился вчера в столичном секторе Буюканы. Мужчина не стал скрывать того, что он находится в нетрезвом состоянии, но пытался убедить сотрудников полиции, что он при этом имеет полное право находиться за рулём мопеда.

Однако органы правопорядка так не считают. По словам пресс-секретаря НИП Павла Апостола, мужчина нарушил, передаёт canal3.md. Даже если водительское удостоверение для этого типа транспорта не требуется, тем не менее, нахождение в нетрезвом виде за рулём любой транспортной единицы, принимающей участие в дорожном движении, не разрешено законом.

Сотрудники НИП предложили мужчине пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сначала он отказался, но в итоге решил все же соблюсти все законные процедуры. Результат теста шокировал инспекторов – в выдыхаемом воздухе горе-водителя содержалось 1,15 промилле алкоголя, что в 8 раз превышает максимально допустимую норму.

Транспортное средство было конфисковано и помещено на штрафстоянку. Скутеристу грозит штраф в размере более 25 000 леев.