Мероприятия, посвященные зимним праздникам, начнутся в Кишиневе 1 декабря

Мероприятия, посвященные зимним праздникам, начнутся в Кишиневе 1 декабря

Мероприятия, посвященные зимним праздникам, начнутся 1 декабря с культурной программы на центральной площади Кишинёва и в сквере Кафедрального собора. Рождественская ярмарка откроется 21 декабря.

В соответствии с принятым вчера постановлением правительства, программа, посвященная зимним праздникам, включает в себя развлекательные и культурные мероприятия, а также акции по социализации и художественному образованию, передаёт moldpres.md.

Народные ремесленники из населенных пунктов страны представят традиционные изделия из дерева, керамики и кожи, а художественные коллективы со всей территории Республики Молдова будут способствовать популяризации танца и песни в рамках культурных мероприятий.

Мероприятия будут организованы правительством совместно с примарией Кишинёва. Министерство просвещения, культуры и науки выделит на это до 3,7 млн леев. Еще 5 млн будет выделено Агентством по инвестициям.

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