Мероприятия по профилактике коронавируса продолжаются (ФОТО)

Мероприятия по профилактике коронавируса продолжаются (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать граждан о мерах профилактики коронавируса. Накануне пожарные и спасатели патрулировали улицы нескольких населённых пунктов и передавали аудиосообщения.

Спасатели посетили районы Штефан-Водэ, Единец, муниципий Кишинёв, а также пригороды Ревака, Добружа, Гратиешты и Сынджера. Через систему территориального оповещения информация транслировалась в населённых пунктах Крива, Дрепкэуць, Липканы и Щирэуць Бричанского района. Также спасатели обеспечивали безопасность в тех населённых пунктах, где был установлен режим карантина.

Сотрудники ГИЧС настоятельно рекомендуют гражданам не выходить без надобности из дома, соблюдать социальную дистанцию ​​в случае посещения общественных мест и обращаться в “скорую” при обнаружении симптомов, свойственных COVID-19.

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