Меркнущая Родина

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Что значит быть патриотом в Молдове

На уровне государства исчезает понятие военно-патриотического воспитания. Сегодня принято говорить просто о патриотическом воспитании. При этом вся работа в этом направлении, как правило, ведётся общественными организациями. Но печально, что появляются новые ценности и праздники, навеянные Европой, которые грубо перекрывают наши традиционные великие даты.

Без примеров героизма

Сложно представить патриотическое воспитание школьников без примеров героизма воинов Великой Отечественной войны, но в Молдове, к сожалению, со стороны руководства страны события той войны уже не считаются актуальными. По мнению главы Комитета по патриотическому и интернациональному воспитанию молодёжи Союза офицеров РМ, полковника в отставке Ефима Доноса, исторические факты и образы стираются.

– Кроме того, представителей общественных организаций, проводящих патриотическую работу на примерах Великой Отечественной войны, не допускают в молодёжные аудитории, – посетовал собеседник «АиФ в Молдове». – Нам навстречу идёт руководство в основном русских лицеев. Для того чтобы молодые люди вырастали патриотами, нужна государственная программа. Сейчас эта работа возложена на плечи ветеранских и общественных организаций, но без поддержки правительства им не справиться. В том числе и потому, что проведение любого мероприятия требует определённых средств.

Е. Донос констатирует, что ещё в 2017 году постановлением правительства была создана комиссия, куда вошли представители государственных и общественных структур, включая ветеранскую организацию, чтобы составить программу по празднованию 75-летней годовщины Победы над фашизмом. Населённые пункты Молдовы уже начали отмечать юбилейные даты, а план проведения мероприятий правительством до сих пор не утверждён.

«Когда понимаешь, что уничтожается история твоей страны, твоей семьи, уничтожается сама страна, так или иначе против этого восстаёшь».

Рецепт патриотизма

О том, что от военно-патриотического воспитания во многих учебных заведениях Молдовы отказались практически полностью, говорит и руководитель общественной организации «Русский историко-патриотический клуб» Алексей Петрович. Он утверждает: если это воспитание и проводится на местах, то только силами педагогов-энтузиастов, которые сохранили лучшие традиции советских времён. Да и о чём можно говорить, если изучению Второй мировой войны в гимназическом курсе, согласно куррикулуму, уделяется всего 2(?!) часа в год.

Возглавляемая Алексеем Петровичем организация ведёт работу в тех учебных заведениях, в которых педагоги и родители идут им навстречу. Они стараются привлекать молодёжь к мероприятиям – это походы по местам боевой славы, экскурсии по военно-историческим местам, уроки по военно-патриотическому воспитанию и многое другое.

– У молодых людей меняется мировоззрение. Они привыкли к героям-суперменам, но, когда мы рассказываем, что наши предки – обычные девушки и парни – в годы войны совершали невероятные подвиги, начинают по-другому оценивать происходящее, – говорит А. Петрович. – Быть патриотом, значит, любить свой дом и свою родину, уметь их защищать. Когда понимаешь, что уничтожается история твоей страны, твоей семьи, уничтожается сама страна, так или иначе против этого восстаёшь. У нас, к счастью, нет боевых действий, но наблюдается упадок – люди уезжают, страна понемногу умирает. Считаю, что лучший рецепт патриотизма – хорошо делать свою работу на вверенном участке и нести ответственность за свои дела.

Инициатива за педагогами

В свою очередь в Министерстве образования, культуры и науки считают, что с воспитанием молодёжи у нас всё хорошо: увеличивается количество часов в школьной программе по этому предмету, введены новые правила его преподавания. Как следует из разъяснений руководства минобразования, дисциплина «Гражданское воспитание» по новым правилам должна включать: воспитание демократического гражданства, образование в области прав человека, воспитание целостности, межкультурное и патриотическое воспитание.

– Если раньше предмет по гражданскому воспитанию ограничивался 1–2 часами в год, то сейчас он подразумевает модуль из 5–6 часов для каждого класса, – поясняет начальник управления доуниверситетского образования министерства Валентин Круду. – Кроме того, в части патриотического воспитания мы стали использовать принцип связей между предметами. Если речь идёт о литературе, то в любом произведении можно найти аналогичный положительный образ на примере Молдовы. Принцип межпредметной компетенции, который используется в Европе, касается всех школьных дисциплин.

Вместе с тем Валентин Круду утверждает, что министерство тесно сотрудничает со всеми общественными организациями, средние учебные заведения вовлекаются в мероприятия, посвящённые «эпохам нашей истории и национальным праздникам Молдовы».

– В последнее время министерство старается не давать прямых указаний учебным заведениям, – отмечает В. Круду, – конечно, существует общий план. Но сейчас у школ есть бюджет, который они могут потратить на своё усмотрение: на проведение определённых мероприятий, близких к их традициям. В каждой школе есть два органа власти – административный совет и педсовет. Как правило, они сами утверждают календарный план своих мероприятий.

Живая память

Не каждое учебное заведение считает необходимым проводить работу по военно-патриотическому воспитанию, отмечает председатель общественного объединения «Организация ветеранов РМ», доктор педагогических наук Алла Мироник. – Страницы истории Великой Отечественной войны занимают в воспитательной работе малый процент, не говоря о попытках сфальсифицировать героический подвиг советского, а значит и молдавского народа.

– Объективности ради надо сказать, что министерство образования поддерживает проекты, предлагаемые нашей организацией, – фестиваль лирико-патриотической песни «Вера, надежда, любовь – виктория», который проводится уже 22 года, и поэтический конкурс «Жизнь, ты помнишь солдат?», – отмечает А. Мироник. – С пониманием относятся и некоторые руководители местных органов управления. Отрицательным фактором для Молдовы является то, что 24 августа – День освобождения Молдовы от фашизма – не стал национальной датой, как в других странах СНГ. Вместе с тем ветеранская организация объявила 2019-й – Годом освобождения Молдовы от фашистских захватчиков («Живая память»). 18 марта в городе Сорока дан старт Победному маршу, посвящённому 75-летию освобождения Молдовы.

Приближается знаменательный день – 9 мая. Два года назад Демпартия собрала под свои партийные знамёна тысячи людей, которые приехали в столицу на празднование Дня Победы, а в итоге стали участниками шествия, посвящённого Дню Европы. Подмена великого праздника не делает нам чести. Нам всем необходимо стать на защиту исторической памяти нашей страны. И память эта основывается на патриотизме, понятие которого, увы, в Молдове продолжает искажаться.

Преданность стране – священна

Мнение Гайчука

– Патриотическое воспитание всегда начиналось с семьи. Ребёнка учили любить родителей, свой дом и свою страну. Это чувство закладывается с рождения. Сейчас в нашей стране не всё хорошо. Но я уверен, что большинство граждан Молдовы любят свою Родину.

К сожалению, есть часть граждан со своими политическими ориентирами. Сложно понять, как, к примеру, можно воспитывать у военнослужащего любовь к Родине и при этом говорить, что было бы лучше объединиться с другой страной. И когда нам говорят, что мы – не молдаване и не должны говорить по-молдавски, а должны любить другую родину, конечно, возникают проблемы. Поэтому уровень военно-патриотического воспитания сейчас гораздо ниже, чем, к примеру, 10 лет назад. Может быть, мы что-то сможем поменять.

Мне нравится позиция нашего президента Игоря Додона, который акцентирует внимание на трёх основополагающих позициях: Республика Молдова – независимое суверенное государство; мы должны дружить и с Западом, и с Востоком; Молдова должна быть нейтральным государством. Если эти позиции будут приняты парламентом и правительством, то мы сможем создать систему патриотического воспитания, которая прививала бы гражданам любовь к своей стране.

Впрочем, в Конституции всё прописано. О патриотизме было бы говорить проще, если бы все соблюдали основной Закон государства. Военно-патриотическое воспитание – часть патриотического воспитания, в большей мере направленное на граждан, призванных защищать Родину. Их тоже нужно воспитывать с детства, в том числе и на примере героев Великой Отечественной войны, рождённых на земле Молдовы.

Виктор Гайчук, генерал, депутат парламента

Наталья Устюгова