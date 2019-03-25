Меньше стрессов, больше прогулок. Как поднять иммунитет весной?

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Эксперт о том, падает ли весной иммунитет, а также что его ослабляет и как можно помочь иммунной системе, не обращаясь к врачам.

Рассказывает академик Александр Караулов, научный руководитель института аллергологии и клинической иммунологии, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1 МГМУ им. Сеченова.

Говорить о снижении или подъеме иммунитета не совсем уместно. Иммунитет — гибкая регуляторная система, которая подвержена постоянным колебаниям, в том числе и сезонным. Весной, из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов, происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета. В холодное время года (а март в России — зимний месяц) повышается активность воспалительных генов. Кроме того, организму приходится постоянно отражать атаки патогенных микроорганизмов. Все это изменяет характер иммунного ответа и требует внимания к тем заболеваниям, которые связаны с его нарушениями.

Лидия Юдина, АиФ.ru: — Большинство людей, говоря о снижении иммунитета, имеют ввиду частые болезни и простуды.

Александр Караулов: — Частые, тяжело протекающие инфекции действительно считаются главным проявлением иммунодефицита любой природы. Но если человек болеет не чаще 4-5 раз в год, без осложнений и быстро выздоравливает — повода для тревоги нет. Но если болезнь каждый раз затягивается и сопровождается осложнениями, которые требуют приема антибиотиков — то это реальный повод для выяснения причины и исследования состояния иммунитета.

Если говорить о детях, то у них свои нормы. Дети рождаются с незрелой иммунной системой, и в младшем возрасте у них есть несколько критических периодов (1 месяц, 4-6 месяцы жизни, 2 года, 6-7 лет, 12-15 лет) когда они могут болеть чаще (до 6-8 раз и более в год).

— Что, кроме смен времен года, ослабляет иммунитет?

— Крайне негативно на иммунную систему влияет наличие хронических болезней. Сахарный диабет, обструктивная болезнь легких, хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей, аллергические заболевания приводят к развитию различных дисфункций системы иммунитета. Даже частые простуды, которые следуют одна за другой, могут стать причиной последующих изменений врожденного иммунитета.

Работа иммунитета тесно связана с нервной и эндокринной системами. При частых и длительных стрессах в организме образуется избыток кортизола. Это негативно влияет на иммунную систему. Именно поэтому отрицательные эмоции повышают восприимчивость к вирусным инфекциям, а люди, склонные к депрессии, чаще болеют респираторными заболеваниями..

Сопротивляемость организма зависит и от питания. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов — необходимое условие для функционирования иммунитета.

Иммунотропным действием обладают и некоторые витамины и микроэлементы, поэтому их дефицит может привести к нарушениям врожденного иммунитета. К ним относятся витамин С, бета-каротин, витамины Е и В, микроэлементы цинк и селен, которые содержатся в овощах, фруктах, ягодах, грибах, растительных маслах и специях — словом, в тех продуктах, которых так не хватает большинству жителей нашей страны.

Имеет значение и то, как человек появился на свет и кормили ли его материнским молоком. Дети, рожденные с помощью кесарева сечения, чаще страдают хроническими заболеваниями с вовлечением иммунитета, чем дети, появившиеся на свет посредством вагинальных родов. Именно в момент родов происходит первый контакт с микроорганизмами, которые колонизируют кишечник, кожу, легкие, слизистые оболочки. Именно в этот момент дается старт развитию сложной иерархии в системе иммунитета, которая в дальнейшем будет поддерживаться собственной микробиотой.

— Можно ли «вылечить» иммунную систему самостоятельно, не обращаясь к врачам?

— Да, и такое «самолечение» достаточно эффективно. Большое значение имеет образ жизни человека. Банальные на первый взгляд советы — высыпаться, гулять (30 — это минимум, который человек должен ежедневно гулять на свежем воздухе), следить за тем, что ешь — в большинстве случаев дают нужный результат. Желательно не пренебрегать щадящей физической нагрузкой (усиленные тренировки могут дать и обратный эффект).

Закаливающие процедуры, которые обычно советую для повышения иммунитета, действуют опосредованно. Они воздействуют на иммунитет нейроэндокринную систему — снижают тревожность, улучшают настроение — а это положительно сказывается и на сопротивляемости организма. Но нужно помнить, что закаливание — дело не быстрое, закаливание нужно проводить постепенно и систематично.

Что не рекомендуется настоятельно — это самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета. Любой прием препаратов должен быть обоснован и для их приема всегда должны быть веские показания. Нельзя забывать и о том, что лучше всего от инфекционных заболеваний ограждает вакцинация.

— Правда ли, что снижение иммунитета провоцирует развитие злокачественных образований?

— Большинство случаев рака так или иначе связаны с поведенческими рисками — избыточным весом, курением, употреблением алкоголя, отсутствием физической активности, недостаточным потреблением фруктов и овощей. Есть сведения, что до 80% случаев колоректального рака, рака молочной и предстательной железы вызвано этими причинами, которые снижают противоопухолевый иммунитет.

Хотя снижение противоопухолевого иммунитета четко установлено при первичных иммунодефицитах и некоторых вирусных инфекциях, что и приводит к возникновению опухолей (например, вирус папилломы человека повышает риск развития рака шейки матки, а вирусы гепатитов b и с — рака печени, вирус Эпштейн — Барр чреват развитием рака носоглотки). Предотвратить появление этих видов рака можно с помощью профилактических вакцин. Предполагается, что в будущем они станут лечебными.

Как помочь иммунитету весной?

1. Высыпайтесь — нормальная работа иммунной системы зависит от качества и количества сна.

2. Гуляйте — отсутствие свежего воздуха и физических нагрузок — гарантированный способ «посадить» иммунитет. 30 минут движений на свежем воздухе — прожиточный минимум, который необходим человеку в любом возрасте.

3. Рационально питайтесь — 80% клеток иммунной системы находятся в кишечнике. Поэтому пища способна либо усилить, либо подавить иммунитет. Лучшие друзья иммунитета — овощи и фрукты. Благотворно влияют на его работу пряности (имбирь, чеснок, гвоздика, корица и т.д.)

4. Делайте прививки — они нужны в любом возрасте. Ничто так не изматывает иммунитет, как частые болезни. Ваша задача — оградить организм хотя бы от тех, от которых существует надежная защита.

5. В любых ситуациях сохраняйте бодрость духа — хорошее настроение усиливает иммунную систему. Исследования показывают, что риск смерти в обозримом будущем (в течение ближайших пяти лет) у позитивных людей на 35% ниже.

6. Принимайте адаптогены- в сложные периоды они помогают справиться со стрессом, психоэмоциональными расстройствами, депрессивными состояниями и тем самым ликвидируют нарушения в иммунной системе.