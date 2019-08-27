“Меньше слов, больше дел!”. Глава государства выступит с посланием к власти на открытии новой парламентской сессии

“Меньше слов, больше дел!”. Глава государства выступит с посланием к власти на открытии новой парламентской сессии

Игорь Додон собирается присутствовать на первом заседании парламента в рамках осенне-зимней сессии и намерен озвучить ясные решения во всех областях, которых ждёт общество. Об этом глава государства заявил в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

Президент отметил, что ответственность за правительство полностью взяли на себя “правые” партии, и социалисты дали им эту возможность для того, чтобы они продемонстрировали возможности решения разных вопросов, а сейчас нужно увидеть, как они отвечают ожиданиям граждан.

– Поэтому во второй половине сентября, когда будет первое заседание парламента я озвучу некоторые предложения, которые отвечают требованиям и нуждам людей. Люди ждут конкретных результатов. Достаточно всяких игр с конкурсами: то делают конкурсы, то аннулируют, то делают заявления, что аэропорт невозможно вернуть, то говорят, что он может быть возвращен. Меньше слов, больше дел. И тогда люди это оценят, – сказал он. 

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