Меньше мяса, больше овощей: диетологи считают, что пасхальный стол должен быть умеренным

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Пасхальный стол должен быть умеренным. Во избежание переедания во время пасхальных праздников необходимо, чтобы до 40% еды на тарелке составляли блюда из мяса, 60% – из овощей. Для хорошего пищеварения рекомендованы стакан красного сухого вина, фрукты, а между приемами пищи необходимо сделать перерыв на несколько часов. Диетолог Серджиу Мунтяну отметил, что первая пасхальная еда должна быть в очень небольшом количестве – только легкий завтрак.

По словам диетолога, людям, которые держали пост, следует постепенно вернуться к нормальному питанию. После первых перекусов организм будет более подготовлен к усвоению мясных блюд. Чтобы организм не испытал стресса из-за большого количества блюд из продуктов животного происхождения, рекомендованы продукты, которые способствуют хорошему пищеварению: либо стакан красного сухого вина, или фрукты, обладающие такими свойствами – это ананас, грейпфрут или киви.

– Если в рационе мы объединим эти продукты, то организм легче переварит пищу, – сказал диетолог.

Серджиу Мунтяну также говорит, что в праздничные дни нельзя злоупотреблять мясными блюдами, чтобы избежать шока желудка, поджелудочной железы, печени и других органов пищеварительной системы, пишет ipn.md.

– После возвращения из церкви поешьте немного из освященных блюд. Через определенный промежуток времени мясо можно употреблять чуть в большем количестве, но в сочетании с приправами, способствующими пищеварению. Из всего множества блюд, приготовленных к Пасхе, можно попробовать понемногу из каждого, это не запрещено, но только их нужно есть в сочетании с овощами. Основными продуктами должны быть овощи, а не мясо в разных формах, – рекомендует диетолог.

Если эти несколько основных правил не соблюдать, то диетолог предупреждает, что в первую очередь пострадают те, кто держал пост, а также люди, которые, помимо поста, абсолютно ничего не ели в Великую пятницу, так что их организм расслабился в смысле переваривания пищи. Речь идет и о людях с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта – гастритом, гепатитом, холециститом и панкреатитом.

Диетолог также утверждает, что для печени и поджелудочной железы очень вредно сочетание мяса различных способов приготовления с алкогольными напитками. Вот почему потребление алкогольных напитков надо ограничить. Желательно, чтобы на праздничном столе было красное сухое вино. Люди, которые находятся на диете из-за проблем со здоровьем, не должны есть жареные, соленые, сладкие и жирные блюда.