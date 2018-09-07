Меняю город на деревню

Переезд горожан в село – новый тренд Молдовы?

Полезный выбор

Психологи говорят, что нет более отчуждённых людей, чем пассажиры метро. Для того чтобы они поняли свою общность, должно случиться что-то трагическое. В остальном – это абсолютно чужеродная, а иногда и агрессивная среда. Обитатели больших мегаполисов всё чаще воспринимают городское своё бытие именно так.

И они выбирают душевный комфорт загородной жизни. При этом горожане налаживают свой быт не по сельским обычаям, а используя все способы и инструменты для облегчения труда на земле, чтобы жить удобно и красиво. Жители молдавской столицы сильно отстают в этом движении от жителей крупных городов разных стран, но первые примеры уже появились…

Юнона и… «Василиска»!

Валерия и Татьяну Кучеренко читателям «АиФ в Молдове» представлять не нужно. О супругах, которые десять лет назад сменили городскую квартиру в Кишинёве на домик в селе Сагайдак Криулянского района, газета рассказывала три года назад (№39, 2015).

На новом месте у пары родились дочери Василиса и Юнона. Чудные девчушки подрастают, растут фруктовые деревья и виноградник, высаженные вокруг дома их родителями. Бывший тренер по борьбе дзюдо Валерий Кучеренко стал увлечённым виноградарем. После одной из зим вымерзли многие столовые сорта винограда, кроме одного. Перепривив его на корневую систему ещё более устойчивого к заморозкам сорта, виноградарь получил 40 клонов винограда второго и третьего порядка. За десять лет селекции Кучеренко убедился в превосходных качествах нового сорта, который назвал в честь старшей дочери – «Василиска».

Что же у переселенцев изменилось за три года? По признанию супругов, не умевших до переезда держать в руках даже тяпку, они превратились в настоящих фермеров-виноградарей. Валерий в будущем году заканчивает юридическое оформление своего детища – винограда сорта «Василиска». В планах Кучеренко – построить комбинат по производству столового сорта «Василиска» и выпуску линейки продуктов из него.

Татьяна к двум своим специальностям (туризм и бухгалтерия) решила прибавить и третью: она – студентка третьего курса факультета «Плодоовощеводство и виноградарство» Государственного аграрного университета Молдовы. Восьмилетняя Василиса окончила первый класс в местной гимназии и продолжает заниматься художественной гимнастикой. Кроме того, мама составила расписание домашнего обучения, и дочери ему следуют неукоснительно. День у девочек начинается с зарядки и пробежки по дорожкам сада. Потом чтение, плавание (родители купили дочерям надувной бассейн), рисование (онлайн-уроки из интернета) и так далее.

Супруги Александр и Елена Комендант, друзья Кучеренко, наблюдая за их усадебными новшествами, тоже купили домик в Сагайдаке – прямо через дорогу. Поодаль поселились другие горожане – семья молодых медиков Виталия и Анны, у которых подрастает дочь. Делясь советами с соседями по обустройству, Валерий Кучеренко шутит, что ему пора становиться тренером по экологическому поселению…

Не до «всё включено»

Решение газетного верстальщика Глеба Ботнару переехать с семьёй в село коллеги восприняли как розыгрыш. Никто не мог представить, что их товарищ, адепт разного рода компьютерных программ, говорит всерьёз. Но всё оказалось чистой правдой.

Глеб и Аурика купили дом и вместе с сыном и отцом поселились в селе Кетросы Новоаненского района. Как проходила их адаптация, в деталях я вам не расскажу. Но точно знаю, что бывший компьютерщик, как это за ним водилось, когда он брался за новое дело, проштудировал всю информацию по уходу и разведению коз. Построил козлятник, поилку и педантично стал следить за питанием животных. За десять лет Ботнару превратился в профессионального козовода. По словам коллеги, побывавшей в Кетросах, все козочки Глеба чистенькие и ухоженные. Он их не только пасёт, доит, но и сам лечит. Аурика научилась готовить из козьего молока брынзу.

– Сначала я заходил в фейсбук отдохнуть, посмеяться, пообщаться с друзьями и просто с хорошими людьми, а потом стал делать посты о своих сельских буднях, – рассказывает переселенец. – Незаметно возникла группа почитателей нашей маленькой фермы, а потом и её продукции: молока, творога, брынзы. Но хозяйству до окупаемости ещё далеко. Вот только сена на зиму купил на 12 тысяч леев…

Козы – не единственная живность переселенцев. Глеб и Аурика всегда сердобольно относились к больным животным, брошенным хозяевами: супруги кормили, лечили и отдавали их в добрые руки. Перебравшись в собственный дом, они уже всерьёз занялись четвероногими, которых подбирают на улице или им подбрасывают люди. Они тратят немалые деньги на их лечение и операции. Спасённых собак и кошек супруги оставляют у себя жить…

– Животные – огромная ответственность, – говорят Ботнару. – Порой хочется по совету друзей отправиться куда-нибудь, где «всё включено». Но мы не можем отлучаться надолго. Собакены, кошачество и козлячество нас просто не поймут.

Волшебные эксперименты

Считается, что все травники – книжники. Одно и то же растение, собранное в разное время и в разных местах, обладает различной энергией. Нужно много знать о травах, чтобы умело использовать силу растения.

Стоит ли удивляться, что страстью журналистки Инны Морару стали травы. И когда она с мужем и двумя взрослыми сыновьями перебралась в село Кожушна Страшенского района на ПМЖ, перед ней не стоял вопрос, чем заниматься. Конечно, они заложат огород душистых трав для чаёв!

Теперь их десять соток земли окутаны шлейфом восхитительных ароматов с весны до осени – воздух пропитывается запахом мелиссы, котовника, эстрагона, розмарина, майорана, тимьяна, фенхеля, базилика, кориандра, петрушки и других «пахучек», благоухающих в огороде супругов Морару.

– Старый домик муж переделал под сушилку, все травы мы переворачиваем и ворошим вручную по три раза за день, – рассказывает травница. – От этого они становятся ещё душистей. Во всех книжках пишут, что мелисса не годится для сушки, теряет аромат. У нас она чудесно пахнет!

Выбравшись однажды на отдых в Трансильванию, Инна и Юрий наткнулись на уединённое место среди гор с полянами иван-чая, дикой таволги, зверобоя, тысячелистника, клевера и лесных ягод. Благодаря этим благоухающим «сувенирам» из живописных западнорумынских Карпат возник авторский чай «Горный лес». И вот уже несколько лет подряд Инна и Юрий раз в году отправляются в горы на «охоту» за травами. Но не игнорируют и полевых обитателей, растущих на холмах вокруг Кожушны.

За шесть лет семейный проект расширился. Кроме чаёв, Морару стали создавать приправы по болгарским рецептам, заправки для салатов, яблочный сидр, которые у них раскупают друзья и знакомые.

– Пока мы не выросли до реального бизнеса, но главное – наш семейный эксперимент удался, – говорит Инна. – В Кожушне мы почувствовали, будто родились заново, что здесь наше место.

Наши переселенцы – умные, образованные и творческие люди. Несмотря на разные сферы занятости, их объединяет нечто общее – желание делать что-то для себя, для своей жизни, для своей души. Они живут неторопливой жизнью на природе, в гармонии с собой и близкими, занимаются тем, чего просит душа, а не тем, что сулит большие деньги… Мечтают об этом многие, но изменить свою жизнь решаются единицы.

КОММЕНТАРИЙ

Жизнь заставит

Вячеслав ИОНИЦЭ, эксперт Института развития и социальных инициатив Viitorul: Переселение горожан из городов в сельскую местность – очень интересная тема для исследования, но ею в Молдове ещё никто не занимался. Очевидно, потому, что феномен внутренней миграции в нашей республике ещё слаб. Появились первопроходцы, которые хотят жить качественно не завтра, а сегодня и сейчас, и своим примером вдохновляют других. Но явление пока не превратилось в тенденцию. До поры до времени!

Не за горами день, когда хорошая экология, размеренная жизнь на природе, натуральные продукты станут важными стимулами для переселения горожан Молдовы в сёла. И этот процесс произойдёт сам собой. Главные препятствия для этого сегодня – большой разрыв в уровне жизни города и села: неразвитость социальной инфраструктуры, плохое транспортное сообщение, отсутствие дорог. Как только в этой сфере начнёт что-то меняться, народ потянется. Как это было с отъездом наших граждан за рубеж в 1999-2000 годах. Не было программ, правительственных соглашений между странами, и наши сограждане на свой страх и риск ехали в чужие страны на заработки. Нечто похожее будет происходить и с переездом в деревню.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА