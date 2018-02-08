Менее чем за трое суток более 100 населенных пунктов Молдовы приняли декларации в поддержку государственности

Сегодня, 8 февраля, их подписали еще 28 примэрий страны. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Таким образом, менее чем за трое суток декларации приняли в 101 населенном пункте нашей страны.

– Сегодня ещё 28 примэрий приняли декларацию, осуждающую унионизм, в поддержку суверенитета Республики Молдова. Всего за 3 дня – более 100 населённых пунктов! До конца месяца – 250-300 примэрий. Молдоване объединяются. У Молдовы есть будущее! – отметил социалист.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.