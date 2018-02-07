Менее чем за сутки декларации в поддержку государственности приняли в 53 молдавских селах (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон.

Глава государства отметил, что “все, кто хотел проверить, какими государственниками и патриотами могут быть молдаване, теперь могут ознакомиться с результатами”.

– Меньше чем за сутки большинство советников из более чем 50 примэрий подписали декларации в поддержку государственности и против объединения с Румынией. С каждым днем их численность будет расти и в ближайшее время сотни населенных пунктах выступят с такими заявлениями. У Молдовы есть достоинство, у Молдовы есть будущее! – подчеркнул он.

Президент также добавил, что идеологи «унири» добились прямо противоположного желаемому результата: вместо объединения с Румынией они получат патриотизм во имя Молдовы.

– За исключением нескольких заблудших и проплаченных местных избранников остальные граждане выступают категорически против любых унионистских деклараций или действий. Унионизм – это не только антиконституционное и уголовно-наказуемое явление. Унионизм олицетворяет национальное унижение и предательство Родины. Сожалею, что некоторые стали жертвами этой идеологической язвы. Поздравляю истинных патриотов молдавского государства. Знаю, что вас много, что вы составляете подавляющее большинство. Вы – гаранты дальнейшего существования Республики Молдова. Будем достойны памяти Штефана чел Маре, – подытожил глава государства.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.

Ознакомиться с населенными пунктами, которые подписали декларации, можно здесь. Также они представлены на карте ниже.