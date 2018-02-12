Менее чем за неделю почти полторы сотни сел Молдовы подписали декларации в поддержку государственности

Сегодня, 12 февраля, свои подписи под документом поставили советники и примары еще 18 населенных пунктов страны.

Информацию на своей странице в соцсети обнародовал исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

– Всего за одну неделю 141 примэрия/совет приняли решение об осуждении унионизма. Местные избранники со всей страны заявляют о своей твёрдой приверженности суверенитету и государственности Молдовы, – подчеркнул он.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.