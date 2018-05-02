Меморандум об обязательствах генпримара и Кодекс правильного поведения кандидатов: Чебан первым подписал предложенные гражданским обществом документы (DOC)

Гражданское общество призвало кандидатов в примары Кишинева поставить свои подписи под двумя документами, и первым, кто отреагировал на их предложение, стал кандидат от Партии социалистов Ион Чебан.

Так, в ходе пресс-конференции сегодня, 2 мая, он подробно познакомил журналистов с этими документами и рассказал о своем отношении к ним.

Первый документ – это “Соглашение-меморандум по обязательствам будущего примара перед гражданским обществом”. В нем говорится об обязательствах со стороны будущего примара облегчить и сделать прозрачным взаимодействие граждан с примэрией столицы: снятие ограждений на входе в здание, искоренение практики оставления паспорта в холле, открытые встречи с гражданским обществом и СМИ, организация конкурсов на должности, создание чёткого регламента по публичным обсуждениям и другие аспекты.

– На протяжении всех трех лет работы в мунсовете мы помогали всем желающим пройти в примэрию, поговорить с чиновниками. Я лично выступаю за снятие всех барьеров и преград, и считаю, что для охраны здания достаточно необходимого минимума. Чиновники не должны прятаться от граждан в кабинетах, они должны работать на их благо, – подчеркнул Чебан.

Что касается взаимодействия с гражданским обществом, кандидат-социалист рассказал, что до осени его командой будут созданы комиссии и экспертные советы по всем важнейшим вопросам муниципалитета, а также поддержал создание Управления по работе с гражданским обществом и общественными инициативами. Очень важным и необходимым Чебан считает назначение на должности чиновников на основе прозрачных для общественности конкурсов. Социалист напомнил, что этот пункт занимает особое место в его предвыборной платформе.

– Внедрение электронного бюджета и соблюдение процедур по бюджетному процессу: ранее я предлагал представление подробных отчетов по этому поводу каждый месяц и каждый год. И мы будем это делать. Также хочу напомнить, что частью нашей предвыборной платформы является комплексный аудит всех управлений и предприятий столичной примэрии. Это необходимо сделать, и отчет должен быть доступен абсолютно всем, – отметил Чебан.

Полностью согласился кандидат и с пунктами, касающимися создания и принятия Генерального градостроительного плана, а также создания комиссии по незаконному строительству в муниципии Кишинев. Чебан напомнил, что принятие Генерального градостроительного плана – это первый пункт его предвыборной программы, а наказание виновных в организации незаконного строительства будет следовать без промедлений.

Второй документ, предложенный к подписанию кандидатами в генпримары – это “Кодекс корректного поведения кандидатов во время выборов примара мун.Кишинев-2018”. Ион Чебан выразил полное согласие со всеми его пунктами, особо выделив свою открытость всем СМИ и всем соперникам в предвыборной гонке.

– С завтрашнего дня я буду участвовать во всех абсолютно предвыборных дебатах: телевизионных или онлайн. Ранее мне не всегда удавалось это сделать, и причины этого я всегда пояснял. Но теперь я буду участвовать во всех дебатах – если только не случится дублирования двух передач. Я не говорил и не буду говорить о геополитике ни в предвыборный период, ни на протяжении всего времени работы в мунсовете. Я стараюсь быть максимально открытым любой прессе, не использовал и не намерен использовать “черный пиар”, не имею и не собираюсь использовать административный ресурс. Что касается системной работы по городу, то мы занимались ей до выборов, и продолжим заниматься ею после, – подчеркнул кандидат.

Ион Чебан поставил подписи под обоими документами и призвал остальных кандидатов в примары последовать его примеру. Также он предложил всем, кто заметил какую-либо проблему в предвыборной деятельности Партии социалистов, сообщать ему об этом лично посредством телефона либо соцсетей.