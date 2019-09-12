Мелкое ДТП привело к километровой пробке на трассе Кагул-Тараклия (ФОТО)

Мелкое ДТП привело к километровой пробке на трассе Кагул-Тараклия (ФОТО)

Незначительное дорожно-транспортное происшествие случилось этим утром на трассе Кагул-Тараклия, однако из-за него на дороге образовались огромные заторы.

Десятки автомобилей стояли в пробке до тех пор, пока машины, которые попали в аварию, не были эвакуированы, а дорога не освободилась. Очередь из автомобилей растянулась приблизительно на один километр, передаёт ziuadeazi.md.

По данным Инспектората полиции Кагула, в результате аварии никто не пострадал. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

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