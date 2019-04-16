“Меховая” контрабанда: молдаванин попытался нелегально завезти в Брянскую область лисьи шкуры

“Меховая” контрабанда: молдаванин попытался нелегально завезти в Брянскую область лисьи шкуры

Контрабандный товар обнаружили в одном из пассажирских поездов. Инцидент произошёл 15 апреля на железнодорожной станции “Суземка” в Брянской области.

В ходе досмотра пассажирского багажа таможенники нашли 150 невыделанных шкур лис. Их вёз гражданин Молдовы в ручной клади, передаёт bryansktoday.ru.

У мужчины отсутствовали какие либо документы на груз, а товар перевозился с нарушением правил транспортировки. В итоге лисьи шкуры вернули на сопредельную территорию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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