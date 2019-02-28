Механизмы и агрегаты от мотоциклов стали добычей воров в Слободзее (ФОТО)

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 21 000 рублей ПМР. В период с 11 по 26 февраля воры через разбитое окно проникли в гараж, расположенный на неохраняемой территории бывшего хлебзавода в селе Чобручи. Из помещения были похищены механизмы и агрегаты от мотоциклов, принадлежащих местному жителю.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в результате проведённых мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое сельчан: 19-ти, 20-ти и 32-х лет. Двое из них ранее уже были судимы. Часть похищенного злоумышленники успели сдать в пункт приёма металлолома, некоторые запчасти были обнаружены и изъяты из тайника.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Милиционеры проверяют причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений.