Медведев: Сотрудничество Молдовы и России нужно активизировать (ВИДЕО)

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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что новая конфигурация, которая сформировалась в парламенте нашей страны, а также новое правительство помогут Молдове выйти из достаточно сложных процессов, которые наше государство переживало в последние годы. Об этом он заявил в рамках встречи с молдавской делегацией, возглавляемой Зинаидой Гречаный.

– Говорим об этом абсолютно искренне, поскольку наши страны близкие, большое количество граждан вашей страны работает у нас. Сотрудничество, которое раньше было продуктивным для двух государств, в какой-то период зашло в тупик. Наверное, это не очень хорошо. Надо сделать сейчас всё и по линии парламентов, и по линии правительств, чтобы это сотрудничество активизировать. Я рад тому, что по линии правительства у нас возникла новая система взаимоотношений, назначены руководители межправкомиссии, с вашей стороны новый человек. Я надеюсь, это упростит работу и позволит решать накопившиеся задачи по линии исполнительной власти, имею в виду, в частности, консультации, которые обычно решаются на межправительственном уровне, – сказал он.

Дмитрий Медведев также выразил надежду на то, что новый парламент под руководством Зинаиды Гречаный начнёт выстраивать конструктивный межпарламентский диалог.

– Его не было тоже в последние годы, думаю, что от этого потеряли все. Неоднократно звучали предложения возобновить работу различных групп внутри парламента. Надеюсь, что сейчас это удастся сделать, поскольку это в интересах двух стран и двух народов. Еще раз желаю вам максимальных успехов, – сказал он.