Медсправки при поступлении в ВУЗ отменили

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Медицинские справки, которые требовались при поступлении в ВУЗы, были исключены из списка обязательных документов для поступления. Об этом объявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

Исключения касаются только тех абитуриентов, пишет radiochisinau.md, которые подают документы на специальности, требующие особой физической подготовки: военные, спортсмены, полицейские, пожарные и т. д.

Каждый студент имеет право на получение образования, вне зависимости от состояния здоровья. И мы обязаны обеспечить это конституционное право без каких-либо ограничений. В то же время, мы намерены снизить нагрузку на медицинские учреждения, которые вынуждены справляться с большим количеством желающих получить сертификат, – прокомментировала Немеренко.