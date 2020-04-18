Медсестра из Штефан-Водэ стала сотым пациентом Клинической больницы Минздрава, излечившимся от COVID-19

Медсестра из Штефан-Водэ стала сотым пациентом Клинической больницы Минздрава, излечившимся от COVID-19

Сотый пациент, вылечившийся от коронавируса и выписанный из Клинической больницы Министерства здравоохранения в Кишинёве – это медицинский работник, боровшийся с инфекцией на первой линии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

Лариса Флоря – медсестра “скорой” в селе Талмаза Штефан-Водского района. Женщина неоднократно выезжала на экстренные вызовы, в том числе к гражданам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день от COVID-19 излечились 47 работников медицинской системы. Общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы составляет 391.

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