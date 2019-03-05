Медполис на 2019 год: кому положены скидки при покупке

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Владельцы предпринимательских патентов и физические лица, осуществляющие индивидуальную деятельность в секторе розничной торговли, могут получить скидку в размере 50% и 60% на оплату до 31 марта стоимости медицинской страховки в размере 4 056 леев.

Данное положение включено в Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2019 год, передаёт moldpres.md. Так, патентообладатели заплатят за полис медицинского страхования 2 028 леев, а физические лица, осуществляющие индивидуальную деятельность в розничной торговле, – 1 622 лея.

По данным Государственной налоговой службы, указанную сумму можно оплатить через правительственную службу электронных платежей Mpay, посредством платежных терминалов, а также в офисах коммерческих банков и почтовых отделениях.