Медикам приплатили

Я так и не понял, насколько повысились зарплаты медицинских работников: речь шла о цифре в 4,1%, потом министр здравоохранения говорила о каких-то 30-40%? Д. Барбиеру, Леово

Отвечает Светлана Чеботарь, министр здравоохранения, труда и соцзащиты:

– С 1 апреля по решению правительства зарплаты работников медучреждений проиндексированы на 4,1%. Повышение коснётся зарплат медицинского (врачей, медсестёр) и административно-технического персоналов, а также руководства учреждений. Так, если до повышения среднемесячная зарплата врача республиканской больницы составляла 7129,2 лея, то с 1 апреля она выросла до 7421,5 лея, а зарплата врача районной больницы увеличилась с 6263,2 до 6520 леев. Зарплаты медсестёр в республиканской больнице вырастут с 5601 до 5830,6 лея, а в районной – с 4423,3 до 4604,6 лея. Согласно тому же алгоритму, решением правительства увеличены зарплаты всех категорий сотрудников государственных медучреждений. Также выросли зарплаты сотрудников отделения ядерной медицины и медицинского персонала психиатрической службы.

На повышение заработной платы необходимо примерно 110,2 млн леев, которые выделены из фондов обязательного медицинского страхования, утверждённых на 2018 год. Повышение зарплаты стало возможным благодаря новому механизму оплаты труда медицинских работников, который был утверждён в июле 2016 года. Так, после 1 июля 2016 года их заработная плата увеличилась с 20% до 30% в первичной медицине, до 40% – в районных и муниципальных больницах.