Медицинский груз из Китая прибыл в Кишинев на российском самолете (ВИДЕО)

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Несколько минут назад в Международном аэропорту Кишинева приземлился российский самолет с медицинским грузом из Китая. Спецборт для транспортировки медицинских масок, лекарств и других материалов по запросу Игоря Додона Республике Молдова предоставил Владимир Путин.

Прибывший груз лично встречал президент. Речь о партии общим весом порядка 53 тонн. Это медицинские маски, защитные экраны, медикаменты и другие необходимые для борьбы с коронавирусом материалы.

– Это очень важный для нас груз. У нас был госзаказ, и еще около 20 предприятий приняли решение помочь Молдове в этот тяжелый период. Мы договорились с Российской Федерацией об обеспечении доставки этого груза. Хочу поблагодарить руководство России, наших друзей из Китая за то, что сегодня этот груз удалось доставить в Молдову, – сказал Игорь Додон.

Глава государства также подчеркнул, что “сегодня весь мир сталкивается с этой пандемией, но мы пройдем через всё это, только если будем помогать друг другу”.

– Сегодня нам помогли Российская Федерация, Китай, и я уверен, что нам удастся преодолеть эти трудности, если будем держаться вместе. Большое спасибо России и Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации! – отметил он.

В свою очередь посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов особо отметил, что “этот перелет был совершен безвозмездно и без каких-либо предварительных условий”.

– Мы рассчитываем на то, что совместными усилиями эта гуманитарная акция окажет содействие для того, чтобы дружественный и братский нам молдавский народ поскорее вышел из этой сложной ситуации, с которой столкнулся весь мир – борьба с коронавирусной инфекцией. Особо хотелось бы отметить экипаж воздушного судна, который совершил беспрецедентно тяжелый и длительный перелет, – сказал он.

Посол Китайской Народной Республики Чжан Инхун также выразил уверенность в том, что наша страна в скором времени одержит победу над коронавирусом.

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