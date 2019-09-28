Медицинская халатность привела к гибели троих детей: фельдшер из Кантемира оказался в суде

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В четверг, 26 сентября, Генеральная прокуратура объявила о завершении уголовного преследования и передаче в суд дела фельдшера одного из населённых пунктов Кантемирского района. Его обвиняют в нарушении правил и методов оказания медицинской помощи, что привело к гибели троих несовершеннолетних.

Медицинский работник пункта экстренной медицинской помощи прибыл домой к заболевшим детям, однако проявил халатность при оказании медицинской помощи, что привело к гибели пациентов.

Кроме того, медицинский работник самовольно решил, что пациентов не нужно госпитализировать в районную больницу Кантемира. С этой целью фельдшер сфальсифицировал официальные медицинские документы и внёс ложные данные в записи.

За халатность при предоставлении медицинской помощи обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы. За фальсификацию медицинских документов мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч леев, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.