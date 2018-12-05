Мечты молдаванина о загранице разрушились при попытке пересечь границу по фальшивым документам

Хотел работать и жить в Германии, но его мечтам не суждено было исполниться. Такой итог ожидал 39-летнего уроженца Молдовы, которого задержали с поддельным удостоверением личности на пункте пересечения границы Албица.

Во время пограничного контроля сотрудники таможни обнаружили у задержанного спрятанное удостоверение личности, которое оказалось поддельным, пишет publika.md. Как оказалось, мужчина приобрёл фальшивый документ у своего соседа.

Обстоятельства инцидента выясняются. Задержанный будет наказан в соответствии с действующим законом.