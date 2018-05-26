Мебелированный или меблированный — как правильно?

Говорим и пишем по-русски грамотно.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Многие считают, что слово меблированный — это ошибка. Кто-то просто пропустил вторую букву “е”, пока писал в объявлении “сдается меблированная квартира”. Но нет! Как раз мебелированный — это неправильное написание. Да, для нас оно удобнее, привычнее, да и произносится нараспев, будто напоминая нам о свойственном славянским языкам полногласии. Хотя можно и не искать таких уж исключительных причин — достаточно и того, что есть слово мебель, с двумя е.

Итак, разберемся, почему же в слове меблировать не две е, ведь родство этих слов очевидно.

Слово мебель пришло к нам из французского meuble “движимая домашняя утварь” от латинского mōbilе “движимое (имущество)”. Возможно также, что слово попало к нам из латыни через немецкое möbеl, но это уже детали.

Конечно, слово меблировать — обставлять дом мебелью — ему родственно. Однако есть неочевидная причина разного написания этих слов. Дело в том, что слово меблировать произошло не от русского слова мебель, а от французского meubler. Казалось бы, meuble, meubler — какая разница? Но вышло так, что слово меблировать в процессе заимствования не повторило пути слова мебель и не заимело вторую “е” в принимающем языке.

Конечно, возможен и такой сценарий: мебель повлияет на меблировать, и тогда через некоторое время мы будем писать и говорить мебелировать, однако пока это время не наступило.

Итак, правильно мебель, но меблировать.