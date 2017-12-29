Meat-House опровергает наложение на нее штрафа и использование просроченной продукции

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, в котором также сообщается, что проверки не выявили каких-либо нарушений.

Так, в Meat-House подтвердили, что 11 декабря Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов на исследование были взяты пробы всех групп их изделий, однако сообщили, что результаты анализов подтвердили соответствие продукции под маркой Meat House санитарно-гигиеническим нормам и стандартам.

– С момента создания в 2000 году компания работала строго в рамках установленных требований и стандартов, что подтверждается отсутствием претензий со стороны органов санитарно-ветеринарного контроля. Компанию регулярно сертифицируют представители международных учреждений, заверяющих соответствие стандартам менеджмента в области безопасности пищевой продукции, – отмечается в пресс-релизе.

В компании также заверили, что соблюдают запрет на возврат продукции, а информация о приготовлении новых изделий с добавлением просроченных не соответствует действительности.

Скандал разразился 1 декабря, когда Центр общественного здоровья совместно с Национальным инспекторатом по расследованиям в ходе пресс-конференции рассказал о проверках, проведенных в одной из фирм по производству мясных изделий, которые выявили просроченные колбасы, тонны мяса без документов и с этикетками «из будущего», а также нарушение в процессе хранения мяса. Также были обнаружены неучтенные денежные средства на сумму более 7 млн. 180 тыс. леев.

Позднее то, что речь идет именно о компании Meat-House, подтвердилось наличием жалобы, поданной 8 декабря главой Центра общественного здоровья Луминицей Сувейкэ в прокуратуру.