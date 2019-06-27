Матвиенко: В России заинтересованы в том, чтобы Молдова развивалась в русле мира и стабильности

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В ходе рабочего визита в Москву состоялась еще одна встреча на высоком уровне. Молдавская парламентская делегация под руководством председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный обсудила двусторонние отношения с Россией в ходе встречи с руководителем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Стороны сошлись во мнении о том, что необходимо полностью восстановить межпарламентский диалог между двумя странами.

«В России заинтересованы в том, чтобы Молдова развивалась в русле мира и стабильности», – заявила Валентина Матвиенко, приветствуя свою молдавскую коллегу Зинаиду Гречаный. Российско-молдавские отношения, по её словам, имеют богатую историю, они пережили непростое время, и сегодня появился реальный шанс вернуть их на позитивный путь развития для продолжения взаимовыгодного сотрудничества.

– Россия в двусторонних отношениях не обуславливает их никакими дополнительными условиями или требованиями. Мол, если вы дружите с Россией, не дружите с другими странами. Нет. Россия всегда подчеркивала, что право выбора вектора развития страны – это право любого суверенного государства, и не нужно противопоставлять. Можно развивать отношения и с Евросоюзом, и с Россией, и с Азией, если это выгодно для народа этого государства. Многовекторное сотрудничество – очень важно, – сказала она.

Председатель Совета Федерации отметила, что субъекты Российской Федерации также заинтересованы в сотрудничестве с Молдовой. По ее мнению, необходимо как можно быстрее запустить работу молдо-российской межправительственной комиссии, отладить механизмы межпарламентского взаимодействия и межрегиональных связей. Более того, глава Верхней палаты российского парламента пригласила молдавских парламентариев принять участие в работе ближайшего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Со своей стороны Зинаида Гречаный отметила, что в ближайшее время заработают межпарламентские группы дружбы и будут утверждены составы зарубежных делегаций народных избранников, которые вернутся к работе в Межпарламентской Ассамблее СНГ.

– Мы в этом направлении работаем. Думаю, что на следующей неделе примем соответствующее решение. Заверяю Вас, что наша делегация будет принимать участие в работе Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Обязательно. Потому что был такой перерыв, я приезжала, но никаких полномочий от парламента не получала, прежний спикер всегда отвечал письменным отказом, мол, нельзя выезжать. Но почему? Даже на Межпарламентскую Ассамблею в Санкт-Петербурге, которая была в октябре, не пустили, – подчеркнула молдавский спикер.

В ходе диалога стороны сошлись во мнении о необходимости углубления сотрудничества не только в экономике, но и в гуманитарной, социальной и образовательной сферах. Кроме того, была затронута речь о решении проблем молдавских трудовых мигрантов, которых в России насчитывается около полумиллиона. Гречаный подчеркнула, что это станет возможным только при конструктивном и прагматичном сотрудничестве президентов, парламентов и правительств двух стран.