Матвиенко, Миллер и исполнительный секретарь СНГ поздравили президента с наступающими праздниками (ФОТО)

Матвиенко, Миллер и исполнительный секретарь СНГ поздравили президента с наступающими праздниками (ФОТО)

В адрес главы нашего государства продолжают поступать поздравления от партнеров из Российской Федерации.

Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев передали самые искренние поздравления и пожелания Президенту Игорю Додону и в его лице всему народу Молдовы по случаю предстоящих праздников.

Напомним, что первым Игоря Додона и весь народ нашей страны с наступающими Новым годом и Рождеством поздравил Владимир Путин.

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