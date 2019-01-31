Матвиенко – Додону: Мы нацелены сохранить всё, что объединяло и объединяет народы Молдовы и России (ВИДЕО)

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Россия относится к президенту Молдовы Игорю Додону и ко всему молдавскому народу с огромным уважением. Об этом Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече с главой нашего государства.

– У нас общая история, мы заинтересованы в развитии взаимовыгодных торгово-экономических, гуманитарных связей, нацелены на то, чтобы сохранять всё то доброе, что объединяло и объединяет наши народы. Знаем, что политическая ситуация непростая, но вы лично прилагаете очень много усилий в интересах своего народа для развития российско-молдавских отношений. Ваши регулярные контакты с Президентом Российской Федерации дают свой практический результат. Знаю, что после каждого визита в Москву вы увозите что-то хорошее для своего народа. Мы готовы активнейшим образом сотрудничать, – сказала она.

В преддверии предстоящих парламентских выборов Матвиенко пожелала, чтобы граждане Молдовы сделали свой выбор в пользу укрепления государственности и нейтралитета Молдовы и чтобы к власти пришли по-настоящему промолдавские силы, которые болеют за свой народ и страну.

– Надеемся на дальнейшее конструктивное развитие наших взаимоотношений. Всё, что касается парламента, Совета Федерации, Государственной Думы – мы готовы делать и дальше все возможное для создания взаимовыгодных отношений между нашими государствами, – подытожила она.

В свою очередь Игорь Додон подчеркнул, что “наши народы всегда были рядом” и выразил уверенность в том, что Молдове и России удастся сохранить стратегические, братские отношения и впредь.