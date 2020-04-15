Материальная помощь и продуктовые пакеты: примария Кишинева оказала поддержку нуждающимся гражданам

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31 тысяча пожилых людей с пенсией менее 1400 леев получили по 100 леев от примарии по случаю Пасхи. Материальная помощь была оказана и другим категориям лиц. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он также подчеркнул, что при содействии более чем 20 экономических агентов 1835 нуждающихся жителей столицы получили в дар продуктовые пакеты. До Пасхи они будут переданы еще 1500 гражданам.

Еще 600 пакетов были предоставлены социальной миссией “Diaconia” в партнерстве с сетью магазинов. Их также распределили между гражданами при помощи социальных ассистентов и работников.

Продуктовые пакеты вместо горячих обедов получили и бенефициары социальных столовых. Речь идет о 2429 жителях столицы.

– В настоящее время на учете Генерального управления социальной помощи и здравоохранения находятся 118366 человек. Доход 81122 из них составляет менее 2000 леев в месяц. Забота о гражданах остается нашим приоритетом. Мы служим жителям муниципия Кишинев, – подчеркнул Ион Чебан.

Стоит отметить, что в управлении трудятся: 780 персональных ассистентов, 176 социальных работников, 95 социальных ассистентов и 40 представителей администрации. В период пандемии они проконсультировали 51942 бенефициаров социальной помощи. 31034 человека в возрасте старше 63 лет были проинформированы о том, что им запрещено находиться вне дома, тем более в общественных местах. Осуществляется ежедневное наблюдение за почти 2,5 тысячами гражданам. Также было совершено 12587 визитов на дом, в рамках которых была оказана помощь оказавшимся в затруднительном положении людям.

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