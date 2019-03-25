Матери, которые попрошайничают вместе с детьми, рискуют остаться без родительских прав

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Матерей, которые попрошайничают со своими детьми, могут лишить родительских прав. С соответствующим заявлением выступила глава Управления по защите прав ребенка примэрии Кишинэу Лучия Качук в контексте того, что с наступлением весны число попрошайничающих на улицах столицы возросло.

Чиновник отметила, что процедура лишения родительских прав является довольно сложной. По ее словам, большинство женщин с детьми, попрошайничающих в данный период в столице – не из Кишинева, а из других населенных пунктов страны.

– Мамы даже сделали из этого дополнительный источник дохода, и когда пытаешься объяснить им, что не стоит этого делать, – они показывают деньги, иногда сотни леев, которые они зарабатывают. Очень сложно что-то сделать, поскольку если у мамы и ребенка документы в порядке и ребенок ухожен, мы не можем вмешаться, – сказала Лучия Кучук в ходе еженедельного заседания служб примэрии.

Она подчеркнула, что проблема не будет решена до тех пор, пока люди будут давать деньги попрошайничающим.