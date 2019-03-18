Матч “Молдова-Франция”: замглавы Инспектората полиции обратился к болельщикам

Матч “Молдова-Франция”: замглавы Инспектората полиции обратился к болельщикам

22 марта в Кишиневе состоится матч между сборными Молдовы и Франции по футболу. Игра начнется в 21.45. О подготовке к организации события на оперативном заседании в примэрии рассказал замначальника Инспектората полиции Кишинева Сильвиу Мушук. 

В частности, по его словам, вход на стадион впервые станет возможным за 3 часа до игры. Болельщики должны будут предъявить билет и удостоверение личности.

– Просим всех любителей футбола прийти пораньше, чтобы мы быстрее провели все необходимые процедуры и чтобы не было заторов, – сказал Мушук. 

Чиновник также призвал автовладельцев воздержаться от поездок на личном транспорте и отдать предпочтение общественному, во избежание пробок вокруг стадиона.

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