Матч Молдова-Франция: Обладатели билетов смогут бесплатно доехать до стадиона и обратно

Матч Молдова-Франция: Обладатели билетов смогут бесплатно доехать до стадиона и обратно

В пятницу, 22 марта, Генеральное управление общественного транспорта и путей сообщения увеличит число троллейбусов и автобусов по направлению к стадиону “Зимбру”. Об этом говорится в сообщении для прессы столичной примэрии. 

Источник также отмечает, что обладатели билетов на матч Молдова-Франция смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом до стадиона и обратно, начиная с 17.00 и до завершения деятельности троллейбусов и автобусов.

Ранее стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта, пересекающего бульвар Дачия, в день игры.

 

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