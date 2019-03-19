Матч “Молдова-Франция”: что нужно знать болельщикам, собирающимся на игру

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Представители правоохранительных органов объявили о правилах доступа на стадион “Зимбру” в день проведения на нем матча между сборными по футболу Молдовы и Франции. Вход станет возможным с 19.45 на основании билета, абонемента или приглашения. В то же время болельщики должны будут предоставить удостоверение личности.

Об этом сообщили уполномоченные лица в рамках пресс-конференции. В частности, по словам начальника безопасности МФФ Вячеслава Самарски, для болельщиков будут открыты две зоны доступа – с улицы Куза-Водэ и с улицы Буребиста. Там будет проходить проверка билетов и удостоверений личности. Самарски также призвал болельщиков временно отказаться от личного транспорта и отдать предпочтение общественному, заверив в том, что его количество будет увеличено, как до матча, так и после него, пишет tv8.md.

Правоохранительные органы предупреждают, что вход на стадион с оружием и колюще-режущими предметами, наркотиками, пиротехникой, слезоточивым газом, бутылками и алкогольными напитками будет запрещен. Не попадут на игру и болельщики “навеселе”.

На протяжении всего матча порядок на стадионе и вокруг него будут обеспечивать сотрудники Министерства внутренних дел. Сборные по футболу Молдовы и Франции сыграют на кишиневском стадионе “Зимбру” 22 марта, начиная с 21.45. На игре ожидают порядка десяти тысяч болельщиков.