Мать с ребёнком спасли при пожаре в Чадыр-Лунге (ВИДЕО)

Мать с ребёнком спасли при пожаре в Чадыр-Лунге (ВИДЕО)

В многоквартирном доме в Чадыр-Лунге вчера произошло возгорание. Пожар случился в одной из комнат квартиры, расположенной на третьем этаже.

Первыми на место прибыли сотрудники полиции, пишет gagauzinfo.md. Они провели эвакуацию жильцов и убедились в том, что в горящей квартире никого нет.

Подоспевшим спасателям удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на соседние квартиры. Проживающие в квартире мать и ребёнок были доставлены в Чадыр-Лунгскую районную больницу.

Причины возгорания устанавливаются.

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