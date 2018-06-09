Мать с ребёнком чуть не попали под машину в Кишиневе при переходе дороги в неположенном месте (ВИДЕО)

Мать с ребёнком чуть не попали под машину в Кишиневе при переходе дороги в неположенном месте (ВИДЕО)

Необдуманный поступок легкомысленной женщины едва не стоил жизни ее ребенку.

Опасное нарушение попало в объектив видеорегистратора автомобиля. На кадрах видно, как женщина стоит посреди дороги на разметке в месте, не предназначенном для перехода, держа за руку ребенка. В момент, когда мимо них проезжала машина, ребенок внезапно шагнул вперед. От несчастья его спасло лишь то, что мать крепко держала его за руку.

Инцидент, по-видимому, очень сильно перепугал и водителя, едва не сбившего ребенка по вине безответственной мамаши. Он выехал на обочину и остановился, чтобы прийти в себя.

Как свидетельствует видеозапись, случай произошел накануне, 8 июня.

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